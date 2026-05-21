Valentina Valiente capítulo 55: ¡Don Edmundo pone en su lugar a Lupe tras el escándalo con Frida!

Tras el escándalo provocado por Nuria, quien terminó retractándose y dejó mal paradas a Lupe y Valentina, el empresario decidió hablar seriamente con Lupe para marcar distancia y dejarle claras las reglas.

Muy afectado por toda la situación, Don Edmundo le recordó a Lupe que lo ocurrido con la ex empleada fue “una emboscada” y que no piensa tolerar que nadie se meta en sus asuntos personales, especialmente en su relación con Frida.

Aunque reconoció que el incidente del ají de gallina pudo tratarse de un error, fue contundente al referirse al plan que organizaron para intentar desenmascarar a su prometida.

“Me caso este sábado y si a alguien no le gusta en esta casa eso o piensan que estoy loco, qué mala suerte”, expresó tajante.

Además, advirtió que cualquier persona que continúe interfiriendo podría irse de la casa, dejando claro que ya tomó una decisión respecto a Frida y espera que todos la respeten.

Por su parte, Lupe optó por disculparse y prometió no volver a involucrarse en temas relacionados con la vida privada de Don Edmundo.

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