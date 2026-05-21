Encuentran cuerpo de turista que cayó a abismo de 300 metros en Machu Picchu

Tras una misión de rescate, efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (USAM) del Cusco encontraron el cuerpo sin vida del turista australiano Mathew Cameron Patron, de 53 años, quien fue reportado como desaparecido tras caminar por el Camino del Inca en dirección a la Ciudadela de Machu Picchu.

Los restos de Mathew fueron encontrados a 300 metros de profundidad en el sector “50 escaleras”, ubicado en la ruta Wiñaywayna-Intipunku, lugar donde cayó en la tarde del 20 de mayo durante el desplazamiento de su grupo.

El cuerpo del turista será trasladado a la morgue de la ciudad de Urubamba para la necropsia obligatoria por ley. En ese sentido, se iniciarán las investigaciones para determinar las circunstancias de su caída al abismo.

Mathew Cameron arribó a Cusco hace 12 días junto a su esposa. Se dirigían a visitar la maravilla peruana desde el distrito de Ollantaytambo durante cuatro días.

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