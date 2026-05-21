Valentina Valiente capítulo 55: ¡Frida quiere fuera a Lupe tras el escándalo de la cena!

El incidente del ají desató una nueva guerra dentro de la mansión de Don Edmundo. Luego de que el empresario terminó ahogándose durante el almuerzo, Frida aprovechó la situación para insistir en que Lupe debe abandonar definitivamente la casa.

Aunque Don Edmundo intentó bajar la tensión y defendió a Lupe asegurando que solo fue un accidente con las pepas del ají, Frida no se mostró dispuesta a dejar pasar lo ocurrido. Muy alterada, aseguró que lo sucedido pudo terminar mucho peor y dejó entrever que ya no confía en Lupe.

Incluso lanzó una fuerte frase: insinuó que la próxima vez podrían “envenenarlos”, dejando claro que sospecha completamente de ella.

Sin embargo, Don Edmundo se mostró más comprensivo y trató de justificar el error, recordando que cualquiera puede equivocarse en la cocina. Aun así, Frida continuó presionándolo y afirmó que Lupe ya debería jubilarse “por su bien”, dejando en evidencia que su verdadero objetivo sería sacarla de la mansión de una vez por todas.

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