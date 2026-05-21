Valentina Valiente capítulo 55: ¡Valentina y Don Edmundo hacen las paces tras el fallido plan para desenmascarar a Frida!

Luego del tenso momento que vivieron en la cafetería junto a Nuria y Lupe, Valentina decidió sincerarse con Don Edmundo y pedirle disculpas por haberlo llevado hasta ese lugar bajo engaños. La joven admitió que quiso advertirle sobre Frida antes de que se casara, pero todo terminó saliendo mal cuando la ex trabajadora cambió su versión y las dejó como mentirosas.

Durante la conversación, Don Edmundo encaró directamente a su nieta y le preguntó si realmente creía que Frida estaba con él solo por dinero. Aunque Valentina trató de explicarle que simplemente no le inspiraba confianza, el empresario defendió a su prometida y aseguró que podría ser ella quien estuviera equivocada.

Además, Don Edmundo confesó que siempre sintió que Lupe tenía sentimientos por él, por lo que entiende su rechazo hacia Frida, pero le dolió que justamente Valentina, siendo su nieta, participara en ese plan.

Pese al duro intercambio, ambos terminaron reconciliándose. Valentina prometió no volver a intervenir en la relación y Don Edmundo finalmente la perdonó con un emotivo abrazo.

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