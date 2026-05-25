Valentina Valiente capítulo 57: ¡Alejandro recibe duro golpe laboral tras escándalo con Valentina y queda devastado!
Alejandro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de enterarse que perdió el importante proyecto laboral al que había postulado.
Mientras compartía un momento tranquilo con Valentina, el joven arquitecto recibió una llamada que cambió completamente su ánimo. Del otro lado del teléfono le confirmaron que el proyecto finalmente fue otorgado a otro profesional.
La noticia lo dejó completamente sorprendido, ya que estaba convencido de haber tenido un excelente desempeño durante todo el proceso de selección. “Le dieron el proyecto a otro arquitecto”, dijo totalmente desconcertado.
Pero lo que más llamó la atención fue que Alejandro aseguró que el elegido, Vicente Mora, tendría mucha menos experiencia que él. “No tiene ni la mitad de mi currículum”, comentó frustrado.
Aunque Alejandro no logra entender qué pasó realmente, todo ocurre poco después de los problemas que enfrentó con su tío tras el escándalo protagonizado por Valentina y el video viral del altercado con serenazgo.
Por ahora no existe ninguna prueba de que ambos hechos estén relacionados, pero el arquitecto no pudo evitar quedarse pensativo y afectado por la inesperada decisión. Pese al duro momento, Valentina permaneció a su lado e intentó darle fuerzas para no derrumbarse. “Tú eres muy talentoso, mi amor. Ya vendrá algo mejor”, le dijo mientras lo consolaba.
