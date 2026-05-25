TV Azteca acusa de censura a Claudia Sheinbaum tras llamado a no ver el canal

TV Azteca calificó como un “intento evidente de censura” y una “agresión directa a la libertad de expresión” el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a dejar de ver su programación. A esta postura se sumó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual advirtió que estas declaraciones agravan la estigmatización de los medios en México.

TV Azteca responde a Sheinbaum: “Su llamado será inútil”

A través de un comunicado oficial, la televisora respondió a los señalamientos emitidos por la mandataria durante su conferencia matutina. La empresa aseguró que el boicot promovido desde el Poder Ejecutivo no afectará su audiencia ni su liderazgo en la conversación pública.

“No es la primera vez que la 4T intenta boicotearnos (…), pero seguiremos siendo líderes en todo lo que hacemos”, mencionó el documento.

La postura de TV Azteca enfatizó tres puntos críticos en contra de la administración actual y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T):

Atentado a las libertades: Acusaron al gobierno de tratar a los ciudadanos como “menores de edad” al intentar decidir cómo y a través de qué medios deben informarse.

Señalamientos de corrupción e inseguridad: La empresa afirmó que los ataques responden a su cobertura sobre presuntos vínculos de gobernadores y legisladores oficiales con el crimen organizado, así como a las denuncias de corrupción que involucran a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Crisis económica y democrática: Criticaron el endeudamiento del país y la captura de instituciones democráticas.

Finalmente, la televisora anticipó que este episodio representa el preludio de una etapa de mayor censura, pero reafirmó su compromiso de mantener una línea editorial crítica.

La SIP advierte riesgos para la libertad de prensa

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un pronunciamiento en el que calificó de “desafortunadas” las expresiones de la presidenta de México.

El organismo internacional señaló que los ataques emitidos desde la jefatura del Ejecutivo no solo estigmatizan a los medios de comunicación, sino que generan un entorno adverso que puede vulnerar y afectar el ejercicio libre del periodismo en el país.

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