Valentina Valiente capítulo 57: ¡Bryan se arrepiente y quiere volver con Jenny tras hablar con Gabriel!

Bryan no soportó estar lejos de Jenny y terminó dando el brazo a torcer luego de comprender que sus inseguridades casi arruinan su relación. Tras enterarse de que Gabriel es el socio de Jenny, Bryan reaccionó impulsivamente y decidió terminar con ella. Sin embargo, todo cambió cuando el propio Gabriel lo buscó para aclararle que entre él y Jenny ya no existía absolutamente nada sentimental.

Fue entonces cuando Bryan entendió que sus celos lo habían llevado demasiado lejos y decidió ir a buscarla para intentar recuperar su confianza. “Me equivoqué. No debí tratarte así”, le confesó sinceramente.

Aunque Jenny no se la puso fácil y le recordó que él fue quien la rechazó primero, Bryan insistió en que no quiere perderla por culpa de sus inseguridades. “Me di cuenta que si quiero estar contigo, tengo que confiar en ti”, admitió.

La conversación terminó emocionando a Jenny cuando Bryan reconoció todo lo que admira de ella y aceptó que deberá aprender a convivir con la independencia y libertad que tanto la caracterizan. “Tú eres una chica libre, independiente, hermosa”, le dijo antes de pedirle una nueva oportunidad.

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