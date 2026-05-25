Valentina Valiente capítulo 57: ¡Edmundo pone contra las cuerdas a Frida y le exige firmar separación de bienes para casarse!
La relación entre Don Edmundo y Frida volvió a entrar en tensión luego de que él le confesara que todavía quiere casarse con ella, aunque bajo una importante condición.
Tras descubrir las deudas ocultas y quedar lleno de dudas sobre las verdaderas intenciones de Frida, el empresario decidió tomar una drástica medida para proteger su patrimonio. “He pensado mucho en esto y he llegado a una conclusión”, comenzó diciendo seriamente.
Fue entonces cuando le propuso continuar con el matrimonio únicamente si aceptan casarse bajo el régimen de separación de bienes. La propuesta dejó completamente impactada a Frida, quien inmediatamente sintió que Edmundo ya no confía en ella. “Voy a ser sincero. A veces pienso que no debería casarme contigo”, admitió él sin rodeos.
Sin embargo, también dejó claro que todavía la quiere y que espera que el tiempo termine demostrando si sus dudas son reales o no. Edmundo incluso le explicó que, si en algún momento la relación termina, considera injusto que ella pueda quedarse con parte de su fortuna. “Si mis dudas son fundadas y nos tenemos que separar dentro de unos meses, me parece injusto que te lleves la mitad de lo que tengo”, le dijo.
Finalmente, el empresario lanzó una frase que dejó a Frida totalmente pensativa y sin saber qué responder. “Y si no es así, medita bien si este matrimonio te conviene”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!