Yo Soy GRANDES BATALLAS: Daddy Yankee volvió por su revancha y retó a Marciano Cantero

La primera batalla de la noche arrancó con el regreso de Daddy Yankee, quien volvió al programa para buscar su revancha y recuperar su lugar en la competencia. El imitador, Gandhi, eligió enfrentar a Marciano Cantero en un duelo que prometía intensidad desde el inicio.

El participante, finalista de la primera temporada de 2025, llegó con seguridad y una advertencia para los consagrados. “No se confundan que el jefe está de vuelta”, aseguró antes de pisar el escenario.

Daddy Yankee interpretó el éxito urbano “Con Calma”, poniendo a bailar al público con una presentación llena de energía, flow y actitud. “Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea”, cantó durante uno de los momentos más coreados de la noche.

Además, recordó su paso por la competencia y dejó claro su objetivo. “Fui el primer retador en sacar a un consagrado y no me molestaría volver a repetirlo”, afirmó.

Con una puesta en escena cargada de ritmo urbano, Daddy Yankee dejó encendida la competencia y abrió la noche decidido a recuperar su silla.

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