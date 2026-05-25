Valentina Valiente capítulo 57: ¡Frida acepta casarse con bienes separados y Lupe ruega para que la boda no se realice!

La boda entre Don Edmundo y Frida sigue en pie luego de que ella aceptara la condición de casarse bajo el régimen de separación de bienes.

Durante una cena familiar junto a Macarena, el empresario dejó claro que todo continúa según lo planeado y hasta comenzó a coordinar los últimos detalles del matrimonio.

Frida, además, se mostró completamente enfocada en la organización de la ceremonia y pidió que todo salga perfecto para el gran día. “Mañana las quiero a las dos a las nueve de la mañana. Van a traer las sillas, las flores, las mesas”, indicó mientras daba instrucciones al personal de la casa.

Incluso Don Edmundo aprovechó el momento para invitar formalmente a Lupe y a Bryan a la boda, dejando claro que quiere que ambos estén presentes como invitados y no trabajando.

Sin embargo, quien no pudo ocultar su tristeza fue precisamente Lupe, quien sigue convencida de que Frida no es la mujer indicada para él. Luego de retirarse a su habitación, la trabajadora rompió en oración y le pidió a Dios que impida el matrimonio. “Tú sabes que ese matrimonio está mal. No dejes que se realice”, expresó entre lágrimas.

A pesar de la resignación de Bryan, Lupe aseguró que todavía mantiene la esperanza de que algo ocurra antes de la ceremonia. “La esperanza es lo último que se pierde”, afirmó.

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