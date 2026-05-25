Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marciano Cantero respondió al reto con “Guitarras blancas”

La primera batalla de la noche comenzó con el esperado regreso de Daddy Yankee, quien volvió al programa en busca de revancha y decidió retar a Marciano Cantero.

El consagrado salió al escenario interpretando “Guitarras blancas”, tema con el que buscó defender su lugar en la competencia. La presentación estuvo marcada por la esencia rockera del recordado vocalista de Enanitos Verdes.

“Yo solo quiero que nos dejen bailar acá”, cantó el imitador durante uno de los momentos más coreados del show, conectando rápidamente con el público presente. La elección de Daddy Yankee sorprendió a muchos, ya que el retador regresó por segunda vez al programa decidido a cambiar su historia dentro de la competencia. Esta vez, apostó por enfrentar a un rival fuerte desde el arranque de la jornada.

Con “Guitarras blancas”, Marciano Cantero cerró la batalla en una noche llena de expectativa, dejando el escenario cargado de música, nostalgia y emoción.

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