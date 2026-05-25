Valentina Valiente capítulo 57: ¡Elsa enfrenta a Rocky y le exige aceptar a Wilfredo en su cumpleaños!

Elsa decidió poner un alto a las críticas de Rocky contra Wilfredo y dejó claro que ya no piensa seguir justificando su relación. Todo comenzó cuando Elsa le contó a su hijo que celebrará su cumpleaños en la casa de Wilfredo, algo que Rocky rechazó de inmediato porque todavía no acepta la relación de su madre con el bodeguero.

El joven intentó convencerla de volver a hacer la clásica parrilla familiar en la azotea, como todos los años, e incluso le prometió que esta vez no tendría que cocinar ni limpiar nada. Sin embargo, Elsa se mostró cansada de ceder siempre y defendió su decisión de hacer algo distinto. “Voy a celebrar mi cumpleaños en la casa de mi pareja”, le respondió con firmeza.

Rocky continuó incómodo durante toda la conversación y hasta volvió a referirse despectivamente a Wilfredo como “el chifle”, algo que terminó fastidiando aún más a Elsa. “Por favor, llámalo por su nombre”, le reclamó seriamente.

Finalmente, Elsa dejó en claro que no piensa seguir dando explicaciones sobre su vida sentimental y le pidió a Rocky que haga un esfuerzo por ella y acepte compartir ese momento junto a Wilfredo. “Es mi cumpleaños, no el tuyo”, sentenció antes de dar por terminada la discusión.

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