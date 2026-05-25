Valentina Valiente capítulo 57: ¡Frida entra en pánico tras ser descubierta y teme que Edmundo cancele la boda!

La relación entre Frida y Don Edmundo atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de que él descubriera la delicada situación económica que ella intentó ocultarle durante tanto tiempo.

Completamente desesperada, Frida buscó consuelo en Macarena y le confesó que Edmundo ya sabe todo sobre las deudas que mantiene con el banco. “Entró a revisar mis cosas, encontró los papeles. No pude negarlo”, admitió angustiada.

La noticia dejó devastada a Frida, quien teme que el empresario cancele la boda. Según contó, Edmundo habría entrado en crisis tras enterarse de todo y comenzó a cuestionar seriamente el matrimonio. “El viejo entró en crisis. Cree que estoy con él por la plata”, expresó entre lágrimas.

Sin embargo, lo que más impactó fue la frase que soltó frente a Macarena al hablar sobre la diferencia de edad entre ambos. “¿Por qué otra razón una mujer 25 años menor va a estar con él?”, dijo Frida.

Aunque Macarena intentó tranquilizarla y asegurarle que todavía puede arreglar las cosas, Frida no logra ocultar el terror que siente ante la posibilidad de perderlo todo. “¿Y si cancela la boda?”, preguntó completamente quebrada.

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