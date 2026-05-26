Valentina Valiente capítulo 58: ¡Don Edmundo y Frida celebraron su amor con emotivo brindis y primer baile de casados!

Luego de vivir momentos de terror por la amenaza de bomba que casi arruina su boda, Don Edmundo y Frida finalmente pudieron celebrar su matrimonio rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Durante la recepción, Don Edmundo tomó la palabra y agradeció a todos los invitados por permanecer junto a ellos pese al difícil momento que atravesaron minutos antes. “Gracias también a los que no se quedaron. Pero como saben tuvimos un pequeño incidente que afortunadamente no da nada que temer, así que todo está arreglado”, expresó con visible emoción.

Además, el empresario conmovió a todos al hablar sobre el significado especial que tiene esta nueva etapa en su vida junto a Frida y Valentina. “Hoy oficialmente vuelvo a tener familia. Nunca pensé que la vida me iba a dar una segunda oportunidad y menos delante de mi adorada nieta que regresó a mi vida después de 15 años milagrosamente”, señaló antes de hacer un brindis por “su eterna felicidad” junto a Frida.

Por su parte, Frida también dedicó unas palabras llenas de amor hacia su ahora esposo y recordó cómo comenzó su historia. “Hace unos años mi amiga Susana me presentó a este hombre serio y formal y míranos. Después de unos años tenemos un noviazgo lleno de amor y felicidad”, comentó emocionada.

Finalmente, ambos sellaron el momento con su primer baile como esposos mientras los invitados celebraban entre aplausos y emoción.

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