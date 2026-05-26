Valentina Valiente capítulo 58: ¡Macarena y Alejandro revivieron recuerdos en plena boda de Don Edmundo!

La boda de Don Edmundo y Frida no solo estuvo marcada por el romanticismo y la tensión previa a la ceremonia, sino también por un momento bastante incómodo para Valentina.

Mientras compartían mesa junto a Gabriel, Macarena y sus amigas, la conversación comenzó a llenarse de recuerdos y anécdotas del pasado que involucraban directamente a Alejandro y su expareja. Todo empeoró cuando empezó a sonar una canción que inmediatamente llamó la atención de Macarena y sus amigas. “¡Esa canción estaba en el concierto al que fuimos! ¡Un conciertazo!”, recordaron emocionadas mientras Alejandro también sonreía al escuchar el tema.

Sin darse cuenta de la incomodidad que generaban, las amigas de Macarena insistieron en que esa era “la canción” de ambos, reviviendo así antiguos recuerdos de la relación que tuvieron. “Ahora que me acuerdo, creo que esa era su canción, ¿verdad?”, comentaron, provocando que Macarena y Alejandro intercambiaran miradas y sonrisas cómplices.

Por su parte, Valentina permaneció en silencio y cada vez más incómoda al sentirse totalmente fuera de lugar en medio de las historias del pasado de su pareja. La situación terminó afectándola tanto que comenzó a tomar más champán mientras observaba cómo todos recordaban momentos que ella nunca vivió junto a Alejandro.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!