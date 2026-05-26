Valentina Valiente capítulo 58: ¡Valentina hizo escándalo en plena boda tras ver a Alejandro sosteniendo a Macarena!

La boda de Don Edmundo y Frida terminó convirtiéndose en una ceremonia cada vez más tensa para Valentina, quien no pudo ocultar sus celos e incomodidad durante la celebración.

Luego de escuchar constantemente recuerdos sobre la relación pasada entre Alejandro y Macarena, Valentina empezó a tomar más champán hasta terminar completamente ebria.

Al notar su estado, Don Edmundo le pidió a Alejandro que la acompañara a descansar a una de las habitaciones. “¡Valentina, por favor, ven!”, insistían mientras intentaban ayudarla a caminar.

Sin embargo, todo empeoró cuando Frida le pidió a Macarena que también ayudara. En ese momento, Macarena se levanta de su silla, pierde el equilibrio y estuvo a punto de caer, provocando que Alejandro soltara inmediatamente a Valentina para sostenerla muy de cerca.

La escena desató los celos de Valentina, quien reaccionó en plena borrachera y armó un pequeño escándalo frente a todos los invitados. “¿No estás viendo lo que me estás haciendo?”, reclamó totalmente alterada mientras lanzaba comentarios contra quienes observaban la escena.

Aunque Alejandro intentó calmarla, Valentina ya estaba completamente afectada por el alcohol y por la evidente cercanía que todavía percibe entre él y Macarena.

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