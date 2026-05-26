Partido de Ricardo Belmont, Obras, dio a conocer a qué candidato apoyará en la segunda vuelta

El Partido Cívico Obras formalizó su respaldo político a la postulación presidencial de uno de los candidatos de la segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026. Se trata de Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, desmedro de Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

A través de un pronunciamiento suscrito por su secretario general nacional, Daniel Barragán, la organización fundada por el exaspirante presidencial Ricardo Belmont expuso su diagnóstico sobre la actual contienda mediante tres directrices estratégicas.

Grave polarización y fiscalización parlamentaria

La dirigencia de la agrupación enfatizó que su postura doctrinaria prioriza de forma invariable a la nación por encima de las facciones y los individuos. Bajo esa premisa, advirtieron que el escenario nacional exhibe una severa fractura social y política, lo cual vuelve imperativo consolidar la estabilidad institucional, el consenso democrático y la concordia colectiva para viabilizar el desarrollo socioeconómico.

“El Perú atraviesa una grave polarización política y social que exige reconciliación nacional, estabilidad democrática y unidad para recuperar la paz, el crecimiento y la esperanza”, puntualiza el documento difundido en sus redes sociales.

Asimismo, la interna partidaria rememoró los obstáculos afrontados durante las fases previas del proceso, donde denunciaron exclusiones mediáticas sistemáticas y anomalías en el desarrollo de la campaña en perjuicio de su propia fórmula de gobierno.

Finalmente, aclararon que esta adhesión hacia Juntos por el Perú se ejecuta con estricta responsabilidad republicana. Por tal motivo, confirmaron que sus representantes electos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ejercerán un rol riguroso de contrapeso, vigilancia y fiscalización frente a una eventual gestión gubernamental de Sánchez.

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