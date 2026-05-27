Valentina Valiente capítulo 59: “¡No normalices esto!”: Valentina encara a Alejandro por íncomodo momento en la boda

Lo que parecía una conversación sin importancia terminó convirtiéndose en una fuerte discusión cuando a Alejandro se le escapó que Macarena lo había llamado para pedirle que fuera amable con Valentina y evitara reclamarle algo relacionado con la boda.

Lejos de tomarlo bien, Valentina no ocultó su incomodidad y cuestionó que Alejandro siga hablando con su expareja sobre asuntos relacionados con ella. “No es normal que tú hables con tu ex de mí”, le reclamó, visiblemente afectada por la situación.

Pero el malestar de Valentina no solo tenía que ver con la llamada. La joven también confesó sentirse incómoda desde el día anterior, cuando Alejandro la acompañó a la boda y sintió que él la dejó de lado mientras compartía risas y conversaciones con Macarena y su círculo cercano.

“Tú y yo somos un equipo, tú y yo, no Macarena”, le dijo Valentina, dejando claro que lo que más le dolió fue sentirse ignorada y humillada en un ambiente donde ya se sentía fuera de lugar.

Sin embargo, Alejandro consideró injustos los reclamos y aseguró que jamás quiso hacerla sentir mal, provocando que el enfrentamiento escalara aún más.

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