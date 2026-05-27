Valentina Valiente capítulo 59: ¡Macarena enfrenta a las gemelas tras grabar el bochornoso momento de Valentina!

Macarena decidió intervenir y encaró directamente a las gemelas luego de enterarse de que una de ellas estuvo grabando el incómodo momento.

“Quiero que me digan en este momento cuál de las dos estuvo grabando el escándalo de ayer en el matrimonio”, exigió Macarena, dejando claro que no estaba dispuesta a dejar pasar lo ocurrido. Aunque las jóvenes intentaron hacerse las desentendidas, ella insistió en que había visto todo.

“No se hagan las tontas. Una de ustedes estuvo grabando a Valentina ayer cuando se pasó de copas”, reclamó con evidente molestia. Incluso lanzó una dura frase para presionarlas: “¿Quién fue la sapa que grabó el show?”.

Sin embargo, detrás de este enfrentamiento habría algo más. Aunque Macarena aparenta estar indignada por lo sucedido y preocupada por Valentina, realmente se trata de una actuación para que los demás crean que realmente le importa la joven y quedar como la buena de la historia.

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