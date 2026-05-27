Valentina Valiente capítulo 59: ¡Todo fue muy sospechoso! Macarena podría tener en sus manos un video comprometedor de Valentina

Macarena sorprendió al tomar una inesperada postura frente a un delicado momento que podría afectar seriamente a Valentina. Luego de enterarse de que una de las gemelas había grabado un comprometedor video de la joven, decidió intervenir de inmediato para evitar que el material se difundiera.

“Qué suerte tienen que esté grabando. Porque si este video se filtraba, si alguien más llegaba a verlo, eso hubiese sido su ruina”, advirtió con firmeza al borrar el archivo.

Además, Macarena no dudó en lanzar una fuerte advertencia a las responsables. “¿Saben qué haría Don Edmundo si se enterase de lo que han hecho? No solo las echaba a la calle, sino que les ponía una denuncia”, señaló, dejando claro que no toleraría una situación similar.

Sin embargo, aunque aseguró haber eliminado el video y confirmó que nadie más lo tenía, quedó una gran interrogante en el aire.

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