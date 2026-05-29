Valentina Valiente capítulo 61: ¡Frida incomodó a Valentina tras su escándalo en la boda!: “¿Tienes problemas con el alcohol?”

Luego del bochornoso episodio que protagonizó en plena boda de Don Edmundo y Frida, Valentina decidió enfrentar la situación y fue personalmente a pedir disculpas a la nueva esposa de su abuelo.

Aunque llegó arrepentida y avergonzada por lo ocurrido, la conversación rápidamente tomó un tono incómodo. “Hiciste un papelón”, le dijo Frida apenas la vio entrar, dejando claro que no había olvidado el escándalo que protagonizó durante la celebración.

Valentina intentó explicarle que nunca había reaccionado así y que realmente no entendía qué le había pasado esa noche. Sin embargo, Frida continuó lanzando comentarios disfrazados de preocupación. “Alejandro estaba desencajado. Es que no puedes tomar así”, comentó mientras cuestionaba directamente si tenía problemas con el alcohol.

Incluso, Frida insinuó que Valentina podría necesitar ayuda profesional. “Hay centros especializados para ese tipo de desórdenes. El alcoholismo es una enfermedad, pero se puede tratar”, señaló con aparente calma, aunque dejando a Valentina completamente incómoda.

Por su parte, la nieta de Don Edmundo negó rotundamente tener problemas con el alcohol y aseguró que jamás se había puesto así antes.

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