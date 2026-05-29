Yo Soy Grandes Batallas 2026: ¡Marciano Cantero y Ruby Palomino elevaron el nivel y Morán se rindió ante la dupla: “Hoy es Marciano al cuadrado, potenciadísimo”!

La semifinal de Yo Soy no pudo tener un arranque más potente. El imitador de Marciano Cantero decidió jugarse su pase a la final con una aliada de lujo: la experimentada Ruby Palomino. Juntos, revivieron el clásico “Igual que ayer”, demostrando que la experiencia y la juventud pueden fusionarse para crear magia pura sobre el escenario.

La presentación no solo destacó por la calidad vocal, sino por la actitud de la invitada. Ricardo Morán fue enfático en resaltar el gesto de la exganadora de La Voz: “Ruby nos acompaña desde hace años… No lo has opacado, lo has complementado muy bien, has estado apoyando a Marciano y eso habla mucho de ti, de tu humildad. Hoy es Marciano Cantero al cuadrado, porque está potenciadísimo”.

El nuevo integrante de la mesa, Carlos Carlín, también se sumó a la ola de aplausos tras el despliegue de energía: “Excelente inicio, la combinación de Ruby Palomino con Marciano Cantero ha sido espectacular”, sentenció.

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