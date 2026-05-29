Fiscalía confirma hallazgo de los restos de Zoila Castillo, madre que desapareció con su menor hijo en Tarapoto

La Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, en la región San Martín, confirmó el hallazgo de los restos de Zoila Castillo Chanduco, mujer que desapareció junto a su menor hijo de 6 años en Tarapoto. Este lamentable hecho se da luego de que se encuentre el cuerpo del menor.

Según establece el Ministerio Público, Zoila Castillo desapareció con su menor el 16 de mayo en el distrito de Uchiza.

El cuerpo de la madre se halló a 100 metros del lugar donde su menor hijo fue encontrado sin vida en el sector Sarai Bajo Camote, distrito de Uchiza.

“Este hallazgo se produjo tras varios días de búsqueda realizadas por la Policía Nacional, la Fiscalía y la población organizada”, detalla el Ministerio Público.

Los peritos de las autoridades no descartan que Castillo habría sido ahorcada por el autor del asesinato. Sin embargo, para determinar las causas, se realizará un traslado a la morgue de Tocache para la necropcia ley.

Actualmente se encuentra detenido Alexis Alcántara Tellería, quien es acusado de ser el presunto autor del homicidio. Durante su el interrogatorio, él afirmó que mantenía una relación sentimental con Zoila Castilla Chanduco.

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