Valentina Valiente capítulo 62: ¡Wilfredo rompe el silencio y le confiesa a Elsa el oscuro episodio que lo llevó a prisión!

Wilfredo finalmente decidió abrir su corazón y confiarle a Elsa uno de los capítulos más difíciles de su pasado. Tras varios días de preguntas y dudas, él reunió el valor para contarle la verdad sobre el motivo que lo llevó a prisión años atrás.

Según relató, todo ocurrió luego de una fuerte pelea en la que terminó hiriendo a un hombre. “Me detuvieron y me denunciaron por agresión y terminé preso”, confesó con sinceridad. Aunque la víctima sobrevivió y estuvo internada algunos días, la situación se complicó debido a la influencia de la familia del afectado.

“Digamos, más bien, que el juez no tuvo ninguna piedad”, explicó Wilfredo, dejando entrever que siente que la justicia fue especialmente dura con él. Aquella experiencia cambió por completo su vida y, desde entonces, decidió guardar silencio sobre el tema.

“Cuando salí de la cárcel, yo quedé curado. Decidí cortar con todo, no hablar más del tema”, aseguró, evidenciando lo difícil que ha sido revivir ese doloroso recuerdo. Conmovida por la confesión, Elsa le agradeció la confianza y le prometió no volver a insistir con el tema.

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