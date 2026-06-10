Valentina Valiente capítulo 69: ¡Valentina y Alejandro convocan a vecinos de San Jerónimo para llevar a cabo su proyecto!

Valentina y Alejandro decidieron apostar por el futuro de San Jerónimo con un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. La pareja tiene un importante plan en marcha, pero para hacerlo realidad necesitan el apoyo de toda la comunidad.

Con ese objetivo, ambos comenzaron a repartir volantes e invitar personalmente a los habitantes del distrito a una gran reunión donde explicarán cada detalle de la iniciativa. “Por fin agua para todos. Es por nuestro futuro”, se escucha durante la convocatoria, despertando expectativa entre los vecinos.

Quien también se sumó con entusiasmo fue Jenny, que decidió grabar un video para animar a más personas a participar. “Yo soy Jenny Julca, hija de Leo, hija de Elsa, hermana de Rocky. Y muchos de ustedes conocen a mi familia”, expresó, buscando generar cercanía y confianza entre los pobladores de San Jerónimo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!