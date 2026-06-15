Valentina Valiente capítulo 72: ¡Lupe le dice adiós a Don Edmundo y presenta su renuncia!
Lupe, quien ha trabajado por más de 15 años como ama de llaves y persona de confianza de Edmundo, decidió renunciar tras sentirse cada vez más incómoda en el ambiente del hogar.
La noticia tomó por sorpresa a Don Edmundo, quien intentó convencerla de quedarse. “Lupe, por favor, no vayas a tomar una decisión apresurada. Piénsalo bien”, le pidió con evidente tristeza. Incluso le ofreció reorganizar sus funciones y hablar con Frida para mejorar las condiciones laborales.
Sin embargo, Lupe dejó claro que la decisión estaba tomada. “Créame, Don Edmundo, ya he tomado una decisión y no hay vuelta atrás”, respondió con firmeza, dejando en evidencia el desgaste que ha vivido en los últimos meses.
Aunque el empresario lamentó profundamente su partida, también le mostró su gratitud por todos los años compartidos y le aseguró que tanto ella como Brian siempre contarían con su apoyo. Como gesto de consideración, Lupe decidió permanecer un mes más para entrenar a quien ocupará su lugar.
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