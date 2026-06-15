Valentina Valiente capítulo 72: ¿Macarena manipuló a Valentina? Gabriel lanza inesperada teoría

La tensión entre Alejandro y Valentina sigue creciendo luego de que ella descubriera un comprometedor mensaje relacionado con Macarena. Sin entender cómo ocurrió todo, Alejandro recurrió a Gabriel para intentar descifrar qué pasó y qué será de su relación.

Desconcertado por la situación, Gabriel se plantó la gran duda: “¿Cómo hizo Valentina para leer un WhatsApp que tú le mandaste a Macarena hace días?”, cuestionó al saber que Valentina había leído un WhatsApp enviado días atrás al celular de Macarena.

Gabriel lanzó una teoría inesperada: que Macarena podría haber mostrado el mensaje deliberadamente. “¿No habrá sido la vampira?”, comentó, sugiriendo que la ex de Alejandro habría intervenido para generar conflictos.

Sin embargo, Alejandro se negó a creerlo y salió en defensa de Macarena. “Ella trató de ayudarnos”, aseguró convencido. Pese a ello, Gabriel reconoció que Valentina tiene razones para sentirse traicionada. “Ahora Valentina cree que tienes más confianza con tu ex que con ella”, le advirtió.

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