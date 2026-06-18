Valentina Valiente capítulo 75: ¡Bárbara aparece en el bar y se suma a la noche de copas con Alejandro!

Alejandro sigue intentando sobrellevar el difícil momento que atraviesa tras su distanciamiento con Valentina. Mientras compartía unos tragos con Gabriel, no ocultó su frustración y admitió que ya no sabe cómo recuperar la confianza de la joven cantante.

“Valentina no va a querer volver conmigo. Dice que ya no puede ser lo mismo, que ya no confía en mí”, confesó Alejandro, visiblemente afectado por la situación.

Por su parte, Gabriel trató de levantarle el ánimo y le recordó que todavía no todo está perdido. Sin embargo, Alejandro parecía resignado ante la posibilidad de que la relación llegue a su final definitivo.

En medio de la conversación, ambos continuaron compartiendo algunos tragos para distraerse de sus preocupaciones sentimentales. Fue entonces cuando una inesperada visita cambió por completo el ambiente de la noche.

Bárbara apareció en el bar, aunque esta vez no estaba trabajando. La joven explicó que se encontraba en su día libre y que también tenía derecho a relajarse y divertirse. “Trabajo y también tengo derecho a divertirme, ¿sí o no?”, comentó con una sonrisa antes de sentarse junto a los amigos.

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