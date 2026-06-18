Valentina Valiente capítulo 75: ¡Lupe le regresa el departamento a Edmundo! Frida ensució el regalo con una cruel acusación
Un noble gesto de agradecimiento terminó convertido en motivo de tristeza. Lupe decidió devolver el departamento que Edmundo le había regalado luego de trabajar más de dos décadas a su lado, todo por las graves acusaciones de Frida.
Con evidente angustia, Lupe se acercó a Edmundo mientras él desayunaba y dejó las llaves sobre la mesa. La mujer le confesó que su esposa la había acusado de recibir el inmueble a cambio de “favores sucios”, poniendo en duda su honor y dignidad.
“Usted sabe que yo soy una mujer decente y no puedo permitir que alguien me acuse de esa manera”, expresó con dolor. Sorprendido, Edmundo no podía creer lo ocurrido y cuestionó la actitud de Frida. “¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo Frida puede decir algo así?”, respondió indignado.
Aunque intentó convencerla de que el departamento era un regalo sincero para ella y Bryan, como muestra de agradecimiento por tantos años de trabajo y cariño, Lupe se mantuvo firme en su decisión.
“Lo que era tan bonito es como si se hubiera manchado”, lamentó, dejando claro que no desea convertirse en un problema para el matrimonio de Edmundo. Finalmente, se marchó agradeciendo el gesto, mientras el empresario quedó solo, frustrado e impotente ante la injusta situación.
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