Valentina Valiente capítulo 75: ¡Valentina pierde la confianza en Alejandro y le deja claro que ya no le cree!

La crisis entre Valentina y Alejandro parece estar lejos de resolverse. Luego de descubrir que ambos habían planeado una llamada para tranquilizarla respecto a Macarena, la joven no pudo ocultar su decepción y enfrentó a su pareja por haberle mentido en un tema que consideraba fundamental para la relación.

Alejandro intentó explicarle que todo lo hizo porque la ama y porque quería evitarle más sufrimiento. Incluso llegó a disculparse y le pidió una nueva oportunidad para demostrarle que sus sentimientos son sinceros. Sin embargo, Valentina dejó claro que el problema ya no es solo lo ocurrido, sino la confianza que se rompió en el camino.

Aunque Alejandro insistió en que está “hablando con el corazón” y aseguró que está destrozado por la situación, Valentina no se mostró convencida. La joven le reprochó que nunca fue capaz de ponerse en su lugar y comprender cómo podía afectarle enterarse de la verdad tiempo después.

Valentina fue contundente al admitir que ya no siente la misma seguridad de antes. “Ya no confío en ti”, le dijo, dejando en evidencia que la herida emocional sigue abierta y que necesitará mucho más que palabras para sanar.

Ante la negativa de Valentina, Alejandro también mostró signos de agotamiento emocional. Si bien reafirmó que la ama profundamente, reconoció que tampoco puede permanecer indefinidamente intentando convencerla. “Tampoco voy a estar toda la vida suplicándote que me perdones”, expresó.

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