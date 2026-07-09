Valentina Valiente capítulo 90: ¿Elsa dejará a Rocky y Jenny? Wilfredo le propone empezar una nueva vida solo con Kathy

A pocos días de su esperado matrimonio, Wilfredo y Elsa comienzan a hablar sobre cómo será su vida como esposos. Sin embargo, una conversación que parecía ilusionante termina convirtiéndose en un momento de tensión.

Convencido de que es momento de iniciar una nueva etapa, Wilfredo le propone a Elsa que, una vez casados, se mude a su casa para vivir únicamente con Kathy, asegurando que así podrán construir su propio hogar.

Pero la propuesta no es recibida como esperaba. Elsa recuerda que siempre imaginó que todos vivirían juntos, ya que siente que Rocky, quien pronto será padre, y Jenny todavía necesitan de su apoyo y compañía.

Lejos de dar marcha atrás, Wilfredo insiste en que los hijos de Elsa ya son adultos y que ha llegado el momento de que aprendan a desenvolverse por su cuenta, mientras que Kathy aún requiere toda la atención de su padre.

Las palabras de Wilfredo incomodan a Elsa, quien interpreta que está cuestionando la forma en que crió a sus hijos. Aunque él intenta aclarar que solo piensa en el bienestar de todos y en la intimidad que necesitarán como pareja, el tema deja a Elsa llena de dudas.

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