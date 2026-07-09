Valentina Valiente capítulo 90: ¡Frida enfrenta a Lupe y le lanza una dura advertencia en la clínica!

La tensión sigue creciendo tras la confesión de Bryan sobre la alteración de la prueba de ADN. Esta vez, Frida y Lupe protagonizan un fuerte enfrentamiento en la clínica donde permanece internado Edmundo.

Al encontrarla en la habitación de su esposo, Frida encara a Lupe y le reclama por su presencia, asegurando que el delicado estado de salud de Edmundo es consecuencia de las acciones de Bryan.

Aunque Lupe intenta explicar que solo acudió porque está preocupada por la salud de Edmundo, Frida no le cree y la acusa de querer influir para evitar que su hijo asuma las consecuencias legales de lo ocurrido.

La discusión escala rápidamente cuando Frida califica a Bryan como un delincuente, mientras Lupe sale en su defensa y asegura que su hijo cometió un grave error, pero no actuó con malas intenciones.

Lejos de calmarse, Frida insiste en que Bryan deberá responder ante la justicia y termina lanzándole una contundente advertencia a Lupe: le exige que no vuelva a acercarse a la clínica mientras Edmundo continúa luchando por recuperarse.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!