Valentina Valiente capítulo 90: ¡Frida y Rodrigo comparten un tenso encuentro durante un almuerzo!
Frida y Rodrigo comparten un almuerzo que llama la atención por la cercanía que muestran durante toda la conversación.
Entre risas, comentarios y una larga charla, ambos intercambian opiniones sobre una curiosa historia que rápidamente capta el interés de Frida, quien escucha cada detalle con evidente entusiasmo.
A lo largo del encuentro, la conversación fluye con naturalidad y deja ver una complicidad que no pasa desapercibida, mientras ambos disfrutan del momento antes de que Rodrigo deba retirarse para continuar con otros asuntos.
¿Se trata solo de una buena relación entre cliente y abogado o este acercamiento podría traer nuevas sorpresas más adelante?
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