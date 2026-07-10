Valentina Valiente capítulo 91: ¡Dionisio lleva a Valentina al cementerio tras revelarle una inquietante pista sobre su madre!

La búsqueda de Valentina por descubrir qué ocurrió con su madre da un nuevo giro gracias a Dionisio, quien continúa ayudándola a reconstruir los recuerdos de aquel trágico día.

Aunque admite que el paso del tiempo ha vuelto confusos muchos detalles, el ex trabajador del fundo Echegaray recuerda que varias personas fallecieron durante el atentado y que algunas nunca pudieron ser identificadas debido a la magnitud de la explosión y el incendio.

Entre ellas, menciona el caso de una mujer cuyo cuerpo jamás fue reconocido por ningún familiar, una revelación que deja completamente impactada a Valentina.

Sin poder asegurar que se trate de Rosa, Dionisio le explica que siempre existió esa incógnita y decide llevar a la joven hasta el cementerio, donde reposan los restos de las víctimas que nunca fueron identificadas.

Conmovida, Valentina se enfrenta a la posibilidad de estar cada vez más cerca de descubrir el destino de su madre y, frente a la tumba, solo puede pedir una señal que la ayude a encontrar la verdad.