Valentina Valiente capítulo 91: ¡Rocky confiesa que estudia actuación y le revela a Rita el verdadero motivo!

Después de varios días de sospechas, Rita enfrenta a Rocky y le revela que ya sabe que está estudiando actuación en secreto. Lejos de molestarse, le reclama por no haber confiado en ella desde el principio.

Sin más opción, el joven decide sincerarse y le confiesa que no quiere pasar toda su vida manejando un mototaxi, pues su verdadero sueño siempre ha sido convertirse en actor.

Además, le cuenta que sus profesores le han dicho que tiene talento y que está avanzando muy bien en las clases, motivo por el que decidió apostar por ese camino, aunque prefirió mantenerlo en secreto.

Rocky le revela a Rita que desea construir un futuro mejor para ella y para el bebé que esperan, con la ilusión de que algún día ambos se sientan orgullosos de él.

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