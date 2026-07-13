Valentina Valiente capítulo 92: ¡Alejandro decide formar una familia con Valentina y le pide matrimonio!

Mientras Alejandro intentaba animar a Valentina tras descubrir que Edmundo no es su abuelo y que el paradero de su verdadera verdadera madre es incierto, le recordó que no está sola. Sus hermanos y la abuelita Dolores siempre estarán a su lado, pero también quiso hacerle saber que él desea ocupar un lugar especial en su vida. “¿Y yo? Yo también quiero que me veas como parte de tu familia”, le confesó con total sinceridad.

La conversación tomó un giro aún más emotivo cuando Alejandro le propuso construir un futuro juntos. Aunque Valentina pensó que aún faltaban algunos años para dar un paso tan importante, él dejó claro que no quería seguir esperando. “Estoy seguro de que eres tú con quien quiero pasar el resto de mi vida”, le dijo antes de hacer la pregunta que la dejó completamente paralizada: “¿Te casarías conmigo?”

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