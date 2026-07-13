Valentina Valiente capítulo 92: ¡Bryan deja el orgullo de lado por Jenny y acepta la ayuda de Gabriel!

Ante la posibilidad de que Bryan reciba una condena de hasta 10 años de prisión, Jenny llega con una noticia: Gabriel ha ofrecido que un reconocido abogado de su familia asuma su defensa sin que él ponga ni un sol.

Sin embargo, lejos de tranquilizarse, Bryan rechaza la propuesta. Su orgullo le impide aceptar la ayuda y asegura que no quiere deberle nada a nadie. “No quiero hacerlo con plata ajena”, responde con firmeza, convencido de enfrentar el proceso con un abogado del Estado.

La reacción de Bryan rompe por completo a Jenny, quien le recuerda que lo importante es evitar que termine en prisión y le suplica que piense en ellos antes que en su orgullo. “¿Puedes dejar de pensar que te hace menos por aceptar ayuda? ¡No seas tonto!”, le reclama con la voz quebrada.

Desesperada, Jenny le explica que con un buen abogado aún existen alternativas para reducir las consecuencias del proceso. “Cualquier cosa es mejor que perderte, Bryan. Yo te quiero mucho”, le dice mientras intenta convencerlo de luchar por su libertad. Conmovido por sus palabras y por el amor que ella le demuestra, Bryan finalmente acepta la propuesta.

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