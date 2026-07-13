Valentina Valiente capítulo 92: ¡Frida cambia de objetivo y ahora apunta directamente contra Alejandro!

Mientras Frida y Macarena conversan sobre la denuncia contra Bryan, Macarena deja claro que su mayor deseo es que Valentina desaparezca de sus vidas. Incluso admite que sería capaz de conseguirle un contrato en un crucero para enviarla lejos y alejarla de Alejandro.

Sin embargo, Frida cambia por completo el rumbo de la conversación. En lugar de pensar en cómo separar a Valentina de Alejandro, le propone algo mucho más inquietante: alejar a Alejandro de Valentina. La idea desconcierta a Macarena, quien no duda en defender al joven y asegura que es “más santo que un cura”.

Pero Frida no se detiene ahí. Con una mirada fría y calculadora, deja una frase que deja a Macarena completamente pensativa: “Todos tenemos nuestro lado oscuro”. Sus palabras siembran una nueva duda y abren la puerta a un posible plan para destruir su relación.

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