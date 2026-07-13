Valentina Valiente capítulo 92: ¡Susana le confiesa a Macarena que hubiera preferido ella siguiera como pareja de Alejandro!

Luego del fuerte enfrentamiento que Alejandro y Susana protagonizaron por Valentina, Susana se reunió con Macarena, quien no pudo ocultar su “preocupación” por haberle contado sobre la el regalo que le hizo Edmundo a Lupe debido a la intervención de Valentina.

Macarena le preguntó si esa conversación había provocado el distanciamiento con Alejandro. Sin embargo, Susana dejó en claro que el problema fue la reacción de su hijo, quien la enfrentó con dureza por intentar advertirle sobre su nueva pareja. “Le dije lo que pensaba y me trató horrible“, confesó Susana, aún dolida por la actitud de Alejandro. Para ella, el comportamiento de su hijo no es el mismo de antes y cree que la situación que vive junto a Valentina ha cambiado su forma de actuar.

Pero el momento más emotivo llegó cuando Susana sorprendió a Macarena con unas palabras que jamás esperaba escuchar. “No sabes cómo me gustaría que Alejandro se hubiera quedado contigo“, le dijo, mientras le pedía disculpas por haberla juzgado injustamente durante tanto tiempo.

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