Adolescente muere desangrada tras ser baleada en vivienda de Lurigancho-Chosica

Una adolescente de 15 años fue baleada al interior de una vivienda de tres pisos, ubicada en la Calle 33, de la urbanización San Antonio de Carapongo, distrito de Lurigancho–Chosica.

Minutos después de escucharse unos disparos, tres hombres descendieron del tercer piso del inmueble cargando el cuerpo ensangrentado de la menor de edad, la metieron dentro de un auto ubicado frente a la casa y la llevaron al Hospital de Vitarte.

Lamentablemente, llegó sin vida al mencionado nosocomio. Allí fue detenido uno de los sujetos, el cual fue identificado como José Eduardo Agüero Esteban, de 34 años de edad. Él fue llevado a la Comisaría de Huachipa para iniciar con las investigaciones.

Ya en la dependencia policial, el intervenido habría confesado que fue el autor del disparo que mató a la adolescente. Él ha mencionado que era la pareja de la menor de edad y que sus amigos se llevaron el arma que usó.

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