Valentina Valiente capítulo 92: ¡Máximo es expuesto frente a los vecinos de San Jerónimo!

Durante una reunión con los vecinos de San Jerónimo, Valentina y Alejandro presentaron las pruebas que demostraban quién estaba detrás de los constantes intentos por frenar el proyecto que busca llevar agua potable directamente a las viviendas del distrito.

Frente a todos, Valentina explicó que la empresa de cisternas sería una de las principales afectadas si el proyecto llegaba a concretarse. La sorpresa llegó cuando Alejandro reveló la identidad del hombre que aparecía junto a Máximo: “El dueño de la empresa”. El video mostró a Máximo reuniéndose y estrechando la mano del propietario de las cisternas, confirmando las sospechas de que buscaba sabotear la iniciativa.

Desesperado, Máximo intentó defenderse asegurando que “eso es un video trucado”, pero nadie le creyó. Todos comenzaron a llamarlo “mentiroso” y “traidor”, hasta exigirle que abandonara San Jerónimo entre abucheos.

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