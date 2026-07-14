Valentina Valiente capítulo 93: ¡Abogado de Bryan le da una esperanza pese al difícil panorama judicial!

En medio de la investigación por la falsificación de la prueba de ADN, Bryan se reúne con el abogado que Gabriel consiguió para asumir su defensa. Acompañado por Jenny, el joven escucha con preocupación el complejo panorama legal que enfrenta.

El especialista es sincero desde el inicio y le explica que la situación es delicada. Incluso, le recomienda declararse culpable y asumir la responsabilidad por lo ocurrido, ya que esa será la mejor estrategia para afrontar el proceso.

Sin embargo, también le transmite un mensaje de tranquilidad. El abogado asegura que su defensa buscará demostrar que Bryan nunca actuó con la intención de obtener un beneficio económico ni de perjudicar deliberadamente a Don Edmundo o a Valentina, sino que tomó una equivocada decisión movido por otras razones.

Además, explica que existen varios atenuantes que podrían jugar a favor del joven, como su arrepentimiento, la ausencia de antecedentes y el hecho de que no llegó a concretarse ningún perjuicio patrimonial.

Aunque le advierte que lo más probable es que reciba una condena, el abogado promete hacer todo lo posible para evitar una pena de prisión efectiva. Por su parte, Gabriel vuelve a demostrar su apoyo al ofrecerse a cubrir los gastos de la defensa, un gesto que conmueve profundamente a Bryan.

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