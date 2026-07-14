Valentina Valiente capítulo 93: ¡Wilfredo le revela a Kathy por qué su madre la abandonó!

Kathy decide hablar con Wilfredo sobre un tema que la ha acompañado durante toda su infancia: el abandono de su madre. La menor siente que ya es momento de conocer la verdad y le pregunta directamente por qué su mamá se fue.

Aunque al principio intenta evitar la conversación, Wilfredo termina abriendo su corazón y le explica que la relación era muy conflictiva y que, con el tiempo, ambos dejaron de ser felices juntos. Sin embargo, deja en claro que el verdadero problema fue que ella no pudo asumir la responsabilidad de formar una familia.

La conversación se vuelve aún más emotiva cuando Kathy le pregunta si su madre tampoco la quería. Wilfredo le responde que la madre sí sentía cariño por ella, pero que el amor también implica responsabilidad, algo con lo que no pudo lidiar.

Además, le asegura a su hija que ella nunca tuvo la culpa de lo ocurrido y admite que tampoco sabe por qué jamás regresó a buscarlos. Aun así, intenta hacerle entender que, quizá, lo mejor fue que creciera lejos de un ambiente lleno de conflictos.