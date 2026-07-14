Valentina Valiente capítulo 93: ¡Don Edmundo toma una dolorosa decisión sobre Valentina tras descubrir la verdad!

Luego de conocer toda la verdad sobre la prueba de ADN, Don Edmundo toma una de las decisiones más difíciles de su vida. Aunque reconoce quién es realmente Valentina y asegura que no tomará represalias contra ella, confiesa que todavía no puede verla.

En una conversación con Alejandro, este le pregunta qué ocurrirá ahora entre ambos, luego de descubrir que Valentina es en realidad Milagros. Sin embargo, Don Edmundo deja en claro que, pese a todo, no piensa presentar ninguna denuncia contra ella ni abandonar el proyecto para llevar agua a San Jerónimo.

Alejandro destaca la nobleza de Don Edmundo y, preocupado por el vínculo que ambos construyeron, le pregunta si volverá a ver a Valentina. La respuesta del empresario refleja el profundo dolor que atraviesa tras descubrir el engaño.

“No puedo. Lo siento. En este momento es muy difícil”, responde Don Edmundo, dejando en evidencia que aún no está preparado para reencontrarse con la joven a la que llegó a querer como una nieta.

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