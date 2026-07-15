Valentina Valiente capítulo 94: ¡Edmundo sorprende con una decisión que podría cambiar el destino de Bryan y Valentina!

En Valentina Valiente, Edmundo toma una decisión que deja sin palabras a Mariana, su abogada. Luego de reflexionar sobre la falsificación de los resultados del ADN, el empresario asegura que no iniciará ninguna acción legal contra Bryan, pese al enorme daño que provocó el engaño.

Mariana le recuerda que Bryan abusó de su confianza y que el fraude tuvo graves consecuencias, incluso afectando su salud. Sin embargo, Edmundo se mantiene firme. “Ya quiero pasar la página”, afirma, convencido de que el joven nunca actuó con la intención de obtener un beneficio económico.

El empresario explica que conoce a Bryan desde que era un niño y que siente un profundo respeto por Lupe, su madre, quien ha sido una persona cercana y leal durante muchos años. “¿Qué ganaría yo mandándolo preso?… Con eso solo haría sufrir a su madre, que es una buena mujer”, sostiene. Cuando Mariana pregunta qué ocurrirá con Valentina, Edmundo también deja clara su postura. “No quiero que la molesten para nada, porque ella es tan víctima como yo”, responde, descartando cualquier represalia contra la joven.

Aunque decide cancelar el fideicomiso que estaba a nombre de Valentina, Edmundo mantiene firme su compromiso de financiar el proyecto para llevar agua a San Jerónimo, demostrando que, pese a la traición sufrida, no piensa abandonar las causas que considera justas.

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