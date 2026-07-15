Valentina Valiente capítulo 94: Lolo honra la memoria de Lizbeth y reúne a toda su familia para realizar una pequeña ceremonia

Lolo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la historia al rendir un homenaje a Lizbeth Torrejón, la joven de quien se enamoró tras leer su diario y descubrir los sentimientos que ella tenía hacia él. Sin embargo, ese amor nunca pudo hacerse realidad, pues Lizbeth falleció junto a sus padres en un accidente de tránsito.

Con el corazón roto, Lolo reunió a toda su familia para agradecerles por acompañarlo en un momento tan difícil. “Cualquier persona que me hubiera visto llorando por el diario de una chica que recién conozco me hubiera tomado de loco. Pero ustedes no. Gracias por eso”, expresó con la voz entrecortada.

Durante el homenaje, también dedicó unas palabras a la joven que, sin conocerlo personalmente, logró cambiar su forma de verse a sí mismo. “Ella vio algo en mí que nadie más había visto y me enseñó que alguien me puede querer tal y como soy”, confesó.

Finalmente, Lolo colocó un ramo de flores como símbolo de despedida y agradecimiento. “Esto es para ti, Lizbeth. Gracias, Lizbeth”, dijo antes de invitar a toda su familia a unirse en una oración para honrar su memoria.

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