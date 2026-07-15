Valentina Valiente capítulo 94: ¡Rodrigo acorrala a Bryan en plena audiencia y pone en duda todas sus intenciones!

Bryan enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida al terminar en el juzgado por la falsificación del resultado de la prueba de ADN que cambió el destino de Edmundo y Valentina.

Durante la audiencia, el abogado de Frida, Rodrigo, busca demostrar que Bryan actuó con intereses ocultos al ofrecerse como intermediario para gestionar el examen. Su principal argumento gira en torno al departamento que Guadalupe, madre de Bryan, recibió de Edmundo poco después de que Valentina fuera reconocida como su nieta.

Aunque el abogado defensor intenta frenar las acusaciones por considerarlas especulativas, la jueza permite que el interrogatorio continúe. “¿No sería que quería tener acceso a esa prueba antes que nadie?”, cuestiona Rodrigo, insinuando que todo habría sido parte de un plan para obtener un beneficio económico.

Bryan, visiblemente nervioso, responde que solo aceptó ayudar porque “don Edmundo confiaba en mí”, pero el abogado insiste en relacionar la prueba adulterada con la recompensa que recibió su familia.

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