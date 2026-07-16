Valentina Valiente capítulo 95: ¡Alejandro golpea brutalmente a Máximo, lo amenaza frente a su jefe y este le da la espalda!
Alejandro dejó de lado cualquier intento de mantener la calma luego de descubrir que el ataque contra Valentina estaba relacionado con Máximo. Decidido a protegerla, irrumpió en la oficina del jefe de las cisternas arrastrando al hombre y exigiendo respuestas por la agresión.
“Eso fue lo que hicieron tus matones: ¡atacar a mi novia!“, reclamó Alejandro, completamente fuera de sí. Sin embargo, el jefe encaró a Máximo por haber desobedecido sus órdenes. “¿Manejar la situación? ¿Y contratando matones para atacar a una mujer?“, le recriminó con evidente indignación, dejando claro que no compartía ese tipo de violencia ni pensaba respaldarlo.
Antes de retirarse, Alejandro volvió a enfrentar a Máximo y le dejó una advertencia imposible de ignorar. “Escúchame bien, si tú te metes con Valentina otra vez, te juro que te mato“, sentenció, decidido a impedir que vuelva a acercarse a ella.
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