Valentina Valiente capítulo 95: ¡Ximena pone en duda la fidelidad de Alejandro y Macarena lo niega!

Ximena llega emocionada para compartir con Macarena una información que podría cambiar por completo la relación entre la parejita: Alejandro habría tenido algo con Bárbara, la joven que trabaja en el bar Karma.

“Parece que Alejandro le fue infiel a Valentina con esa chica”, asegura Ximena, convencida de que el rumor podría convertirse en la oportunidad perfecta para separar definitivamente a la pareja.

Sin embargo, la reacción de Macarena no es la que esperaba. Aunque admite que la noticia sería ideal para sus planes, se niega rotundamente a creerla. “Alejandro no es así. Él nunca ha sido infiel”, responde, defendiendo la imagen del hombre que conoce desde hace años.

Lejos de dejarse llevar por las especulaciones, Macarena sostiene que, si realmente ocurrió algo entre Alejandro y Bárbara, debió haber sido cuando ambos estaban separados y él se encontraba soltero. Ximena, convencida de que todavía hay mucho por descubrir, propone averiguar si ese supuesto romance ocurrió antes o durante la relación de Alejandro con Valentina.

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