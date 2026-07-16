Valentina Valiente capítulo 95: Lupe y Jenny buscan demostrar que Frida fue quien movió los hilos para meter preso a Bryan

La situación de Bryan parece complicarse cada vez más tras recibir cuatro meses de prisión preventiva. Mientras intentan asimilar lo ocurrido, el abogado les explica que la decisión del juez fue desproporcionada y que el siguiente paso será apelar. No obstante, también les revela que existe una alternativa aún más efectiva: lograr que Edmundo declare que Bryan nunca actuó con intención criminal ni obtuvo beneficio alguno con lo sucedido.

Las palabras del abogado despiertan las sospechas de Lupe. Convencida de que Edmundo jamás habría querido ver a Bryan tras las rejas, apunta directamente contra Frida. “¡Eso es cosa de esa mujer!”, exclama, recordando que todo el proceso comenzó mientras el empresario permanecía internado en una clínica. El abogado respalda esa posibilidad y les explica que, si consiguen demostrar que la denuncia respondió a intereses ajenos a la voluntad de Edmundo, podrían cuestionar todo el proceso judicial.

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